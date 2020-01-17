Ксения Собчак после Куршавеля отдыхает на вилле стоимостью 1,5 млн в сутки
Телеведущая Ксения Собчак не успела насладиться отдыхом на горнолыжном курорте в Куршавеле, как отправилась на Мальдивы. Там она поселилась на вилле, которая стоит 1,5 миллиона в сутки.
Перед тем, как отправится на очередной курорт, семья Ксении Собчак ненадолго отправилась в Москву. Теперь же светская львица вместе со своим сыном и новоиспеченным супругом вновь отдыхает. На этот раз они поселились на курорте Soneva. О новом путешествии телеведущая сообщила в личном аккаунте Instagram.
Известно, что она поселилась на шикарной вилле, где есть сразу несколько спален, бассейн, водная горка и даже винный погреб. Многие подчеркивают, что Ксения Собчак на свою семью средств не жалеет, которые, как она говорила ранее заработала честным трудом. Только одни сутки проживания в этом отеле могут достигать от 1,5 до 1,7 миллионов рублей.
Так, ее ребенок проводит активно время, катаясь с горок, а Собчак вместе с Богомоловым, наслаждаются временем вдвоем в обеденной зоне.
Стоит отметить, что ранее в Сети появлялась информация, что сын Собчак Платон заболел, за ним ухаживала его няня, но видимо сейчас мальчик уже абсолютно здоров и развлекается.
Перед тем, как отправится на очередной курорт, семья Ксении Собчак ненадолго отправилась в Москву. Теперь же светская львица вместе со своим сыном и новоиспеченным супругом вновь отдыхает. На этот раз они поселились на курорте Soneva. О новом путешествии телеведущая сообщила в личном аккаунте Instagram.
Известно, что она поселилась на шикарной вилле, где есть сразу несколько спален, бассейн, водная горка и даже винный погреб. Многие подчеркивают, что Ксения Собчак на свою семью средств не жалеет, которые, как она говорила ранее заработала честным трудом. Только одни сутки проживания в этом отеле могут достигать от 1,5 до 1,7 миллионов рублей.
Так, ее ребенок проводит активно время, катаясь с горок, а Собчак вместе с Богомоловым, наслаждаются временем вдвоем в обеденной зоне.
Стоит отметить, что ранее в Сети появлялась информация, что сын Собчак Платон заболел, за ним ухаживала его няня, но видимо сейчас мальчик уже абсолютно здоров и развлекается.