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Ксения Собчак после Куршавеля отдыхает на вилле стоимостью 1,5 млн в сутки

Телеведущая Ксения Собчак не успела насладиться отдыхом на горнолыжном курорте в Куршавеле, как отправилась на Мальдивы. Там она поселилась на вилле, которая стоит 1,5 миллиона в сутки.

Ксения Собчак после Куршавеля отдыхает на вилле стоимостью 1,5 млн в сутки

Перед тем, как отправится на очередной курорт, семья Ксении Собчак ненадолго отправилась в Москву. Теперь же светская львица вместе со своим сыном и новоиспеченным супругом вновь отдыхает. На этот раз они поселились на курорте Soneva. О новом путешествии телеведущая сообщила в личном аккаунте Instagram.

Известно, что она поселилась на шикарной вилле, где есть сразу несколько спален, бассейн, водная горка и даже винный погреб. Многие подчеркивают, что Ксения Собчак на свою семью средств не жалеет, которые, как она говорила ранее заработала честным трудом. Только одни сутки проживания в этом отеле могут достигать от 1,5 до 1,7 миллионов рублей.

Так, ее ребенок проводит активно время, катаясь с горок, а Собчак вместе с Богомоловым, наслаждаются временем вдвоем в обеденной зоне.


Стоит отметить, что ранее в Сети появлялась информация, что сын Собчак Платон заболел, за ним ухаживала его няня, но видимо сейчас мальчик уже абсолютно здоров и развлекается.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:56

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