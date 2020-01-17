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"Меня действительно не интересуют молодые девушки": Прохор Шаляпин раскрыл правду об отношениях с любимыми женщинами

Прохор Шаляпин раскрыл правду об отношениях с любимыми женщинами в новом документальном фильме. Артист стал героем новой серии цикла “Моя правда”.

Недавно Прохор Шаляпин заявил о расставании с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая, по словам артиста, стала слишком интеллигентной и умной. В итоге ему было скучно в компании избранницы, которая считала шутки “плоскими” и остро на все реагировала. Певец считает, что его бывшая была слишком высокого о себе мнения и не могла ни к чему отнестись с юмором. Прохор Шаляпин не планирует говорить о возлюбленной плохо, но ничего хорошего тоже не может придумать. О своей бывшей жене Ларисе Копенкиной знаменитость отзывается тепло, а также отмечает, что она поразила его своей жизнерадостностью. По совету матери он пытался найти у избранницы запрещенные вещества, но обнаружил лишь таблетки от суставов и сердца.

Прохора Шаляпина не привлекают молодые девушки. Артист часто отказывается знакомиться с ними в социальных сетях.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:46

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