Американские медики предупредили об опасности куркумы для здоровья человека





Куркума является чрезвычайно полезной специей. Она обладает способностью выводить из организма токсины, имеет в составе антиоксиданты, обладает антибактериальными свойствами, улучшает работу пищеварительной системы, почек, желчного пузыря. Однако, при производстве в пряность могут добавлять пигмент хромата свинца, который негативно влияет на здоровье.Специалисты провели исследование и выяснили, что в семи из девяти регионов, где изготавливают приправу, в составе пряности обнаружен свинец. Добавление специи в блюда является одним из самых вероятных путей попадания тяжелых металлов в организм человека. Это может стать причиной многих заболеваний. При регулярном употреблении этого некачественного продукта нарушается нормальное функционирование нервной системы, повышается риск возникновения заболеваний сосудов и сердца. Безопасной дозы тяжелых металлов в организме не может быть, ведь при даже самой минимальной его концентрации происходит токсическое воздействие на все органы.