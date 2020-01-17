Людмила Поргина устроила скандал с предполагаемой любовницей Николая Караченцова в студии шоу “Секрет на миллион”





Вместе с Людмилой Поргиной известный актер прожил больше 40 лет, но в его жизни были и другие женщины. В частности, Екатерина Подколзина назвала себя тайной возлюбленной Николая Караченцова и обвинила в смерти звезды его законную супругу. Вдова ответила оппонентке той же монетой, а также заявила, что не верит, что ее муж мог выбрать подобную женщину. Она продемонстрировала публике свое дорогое платье, аксессуары, прическу и макияж, а потом спросила у любовницы мужа, зачем она присылала письма. Поргина также считает, что гостья студии не имела права появляться в ее доме.Людмила Поргина не верит, что Подколзина имела интимную связь с ее мужем, но не отрицает, что та писала Караченцову письма. В шоу также была затронута тема внебрачной дочери актера, но его вдова не ответила на слухи.