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Людмила Поргина устроила скандал с предполагаемой любовницей Николая Караченцова в студии шоу “Секрет на миллион”

Актриса Людмила Поргина устроила скандал с предполагаемой любовницей своего мужа в эфире шоу “Секрет на миллион”. Некая Екатерина Подколзина публично рассказала о своих встречах с Николаем Караченцовым.

Вместе с Людмилой Поргиной известный актер прожил больше 40 лет, но в его жизни были и другие женщины. В частности, Екатерина Подколзина назвала себя тайной возлюбленной Николая Караченцова и обвинила в смерти звезды его законную супругу. Вдова ответила оппонентке той же монетой, а также заявила, что не верит, что ее муж мог выбрать подобную женщину. Она продемонстрировала публике свое дорогое платье, аксессуары, прическу и макияж, а потом спросила у любовницы мужа, зачем она присылала письма. Поргина также считает, что гостья студии не имела права появляться в ее доме.
Людмила Поргина устроила скандал с предполагаемой любовницей Николая Караченцова в студии шоу “Секрет на миллион”

Людмила Поргина не верит, что Подколзина имела интимную связь с ее мужем, но не отрицает, что та писала Караченцову письма. В шоу также была затронута тема внебрачной дочери актера, но его вдова не ответила на слухи.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:30

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