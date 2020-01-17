Звезда "Дом-2" Маргарита Ларченко соблазняет Илью Яббарова новыми пикантными фото
Экс- участница скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Маргарита Ларченко ищет все возможные способы, чтобы напомнить о себе Илье Яббарову. Она присылает бывшему возлюбленному фотографии интимного характера.
Стоит отметить, что на протяжении нескольких дней Илья Яббаров выясняет отношения с Анастасией Голд. У пары практически постоянно возникают какие-то конфликты. И пока Илья ссорится с нынешней возлюбленной, ему пытается напомнить о себе Ларченко, которая давно уже должна быть в прошлом.
Маргарита Ларченко разместила в Сети снимок с отдыха, который был сделан летом. Девушка отметила, что сейчас наступила пора горячих сюжетов. Однако пользователи социальных сетей тут же пришли к выводу, что таким образом она хотела просто завлечь к себе на страницу Илью Яббарова.
Стоит отметить в том, что пара вполне может воссоединиться, ведь ранее Маргарита Ларченко говорила, что стоит ей переступить порог «Дом-2», как Илья тут же к ней вернется. Сравнивает Ларченко с Голд и сам Яббаров, причем не в пользу последней.
Стоит отметить, что на протяжении нескольких дней Илья Яббаров выясняет отношения с Анастасией Голд. У пары практически постоянно возникают какие-то конфликты. И пока Илья ссорится с нынешней возлюбленной, ему пытается напомнить о себе Ларченко, которая давно уже должна быть в прошлом.
Маргарита Ларченко разместила в Сети снимок с отдыха, который был сделан летом. Девушка отметила, что сейчас наступила пора горячих сюжетов. Однако пользователи социальных сетей тут же пришли к выводу, что таким образом она хотела просто завлечь к себе на страницу Илью Яббарова.
Стоит отметить в том, что пара вполне может воссоединиться, ведь ранее Маргарита Ларченко говорила, что стоит ей переступить порог «Дом-2», как Илья тут же к ней вернется. Сравнивает Ларченко с Голд и сам Яббаров, причем не в пользу последней.