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Египетский диетолог перечислил способы выведения лишней жидкости из организма

Египетский диетолог перечислил способы выведения лишней жидкости из организма. Он предложил натуральные средства, которые принесут пользу для здоровья человека.
Египетский диетолог перечислил способы выведения лишней жидкости из организма

Египетский эксперт Хадир Джамиль акцентирует внимание, что это отличный способ привести тело в порядок и даже немного снизить его массу. Хорошим бонусом станет свежее лицо без отеков. Специалист рекомендует ежедневно принимать напитки, которые стимулируют выведение лишней жидкости из организма. Отличными средствами для этой цели являются чаи и настои из имбиря, корицы, аниса, ячменя, петрушки, тмина, ромашки и мяты. Хорошо ввести в свой рацион такие продукты: сельдерей, лук, морковь, помидоры, капусту и дыни. Все эти средства стимулируют работу почек. Количество соли стоит сократить, поскольку она обладает свойством удерживать в тканях организма жидкость.

Позитивно скажется на здоровье правильный питьевой режим. Следует выпивать не менее 2-х литров чистой воды в сутки. От чая, кофе и алкоголя лучше отказаться. Специалист рекомендует обратить внимание на количество калорий в продуктах. С выведением лишней жидкости помогут справиться апельсины, лимоны, абрикосы, бобовые, некоторые виды рыбы (лосось), молоко, йогурт. Обязательно надо следить за уровнем двигательной активности. Во время сна Хадир Джамиль советует класть ноги выше уровня сердца.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:17

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