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Канадские физики создали "сверхчеловеческие" клетки крови для борьбы с раком

Канадские физики разработали технологию распределения лекарств по организму для борьбы с раком и болезнью Альцгеймера. Полученные “сверхчеловеческие” клетки созданы путем объединения биологического и искусственного материалов.

Ведущий исследователь проекта Себастьян Хиберт из Университета МакМастера заявил, что объединение синтетических материалов с биологическими для применения в медицине ранее не давало необходимого результата. Новые клетки можно использовать для распределения лекарств по организму, что поможет бороться с инфекциями, а также раком и болезнью Альцгеймера. Ученые называют разработку “сверхчеловеческими эритроцитами”, которые способны циркулировать в организме несколько недель, что позволит доставить лекарственные препараты к пораженным тканям более точно. Это ускорит процесс лечения и поможет избавиться от нежелательных побочных эффектов.

Новый эритроцит, наполненный лекарством, маскируется под нормальные клетки крови, а его “липкая” поверхность позволяет прикрепиться к своей цели, например бактерии, и уничтожить ее с прицельной точностью. Дозировка в таком случае будет минимизирована, что важно при применении сильнодействующих лекарств.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:05

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