Федора Смолова подвергли травле в Сети после кадра с игроками «Локомотива»

Причиной стал кадр с футболистами московского клуба, которые в настоящее время пребывают на сборах в Испании. В числе спортсменов присутствует Смолов. Не так давно появилась информация о том, что он поддерживает отношения с внучкой первого президента России Бориса Ельцина, 17-летней Марией Юмашевой. Нападающий провёл с ней время в Сен-Барте, который известен как «остров миллионеров»., – указал в комментарии Фёдор Смолов, предположительно, имея в виду работу в футбольной премьер-лиге.В комментариях отмечается, что «Локомотив» может скоро превратиться в «народную команду» благодаря связям футболиста. Поклонники поинтересовались: «где Ельцина?», после чего оставили множество других шуток спорного характера, касающихся ложной информации о свадьбе.