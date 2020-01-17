АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.66 USD 61.57
Курс валют на 17.01.2020

Федора Смолова подвергли травле в Сети после кадра с игроками «Локомотива»

Футболиста Федора Смолова подвергли травле в Сети после публикации фото с игроками «Локомотива». Спортсмен получил множество ироничных сообщений со стороны поклонников.
Федора Смолова подвергли травле в Сети после кадра с игроками «Локомотива»

Причиной стал кадр с футболистами московского клуба, которые в настоящее время пребывают на сборах в Испании. В числе спортсменов присутствует Смолов. Не так давно появилась информация о том, что он поддерживает отношения с внучкой первого президента России Бориса Ельцина, 17-летней Марией Юмашевой. Нападающий провёл с ней время в Сен-Барте, который известен как «остров миллионеров».

«Давайте начнем», – указал в комментарии Фёдор Смолов, предположительно, имея в виду работу в футбольной премьер-лиге.

В комментариях отмечается, что «Локомотив» может скоро превратиться в «народную команду» благодаря связям футболиста. Поклонники поинтересовались: «где Ельцина?», после чего оставили множество других шуток спорного характера, касающихся ложной информации о свадьбе.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева кардинально поменяла …
Илон Маск назвал "трагедией" создаваемую NASA сверхтяжелую ракету…
Redmi Note 8 отправляют в Антарктиду для проверки…
Ксения Собчак после Куршавеля отдыхает на вилле стоимостью 1,5 млн в…
"Меня действительно не интересуют молодые девушки": Прохор Шаляпин раскрыл правду об отношениях с любимыми…
Американские медики предупредили об опасности куркумы для здоровья…
Людмила Поргина устроила скандал с предполагаемой любовницей Николая Караченцова в студии шоу “Секрет на…
Звезда "Дом-2" Маргарита Ларченко соблазняет Илью Яббарова новыми пикантными…
Египетский диетолог перечислил способы выведения лишней жидкости из…
Актёр Милош Бикович скрывает свою невесту от…
Канадские физики создали "сверхчеловеческие" клетки крови для борьбы с…
Федора Смолова подвергли травле в Сети после кадра с игроками…
Три песни негативно повлияли на судьбу Николаева и…
Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян удивил идеальной эпиляцией…
Ученые описали наблюдения за кошками, поедавшими человеческие останки на полигоне в…
Игорь Николаев поделился детским фото в честь…
Ученые доказали, что улыбка Моны Лизы на картине Леонардо Да Винчи оказалась…
Медики: Ежедневное употребление легких салатов снижает риск развития…
Игорь Николаев в эфире “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой” признался, что не общается с первой женой Еленой…
Минобороны рассекретило документы о процессе освобождения…
Фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд впервые выйдет на сцену после длительной…
Медики назвали самые полезные продукты для…
В возрасте 95 лет скончался сын Джона…
Соловьев вступил в перепалку с историком Амнуэлем в прямом эфире из-за…
Сергей Лазарев рассказал, по какой причине отписался от коллег в Instagram и закрыл…
Анна Плетнева похвасталась сексуальной фигурой в топе с…
НТВ покажет документальный фильм о путешествии Деда Мороза по городам…
Актриса из «Моей прекрасной няни» Екатерина Дубакина вспомнила о работе с…
Просмотреть все новости