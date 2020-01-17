Ученые описали наблюдения за кошками, поедавшими человеческие останки на полигоне в Колорадо
Ученые провели наблюдение за группой кошек, которые питались останками людей, находящимися на полигоне в Колорадо. О результатах эксперимента сообщается в научном журнале Journal of Forensic Sciences.
Изначально ученые обратили внимание на двух бездомных особей, попавших на записи наружных камер видеонаблюдения, располагающихся в данном месте. Там разлагается большое количество тел, которые были пожертвованы науке. Первое животное нашло одно из трупов в 2017 году и возвращалось к нему на протяжении 35 дней. Несколько месяцев спустя здесь появилась другая кошка, которая выбрала для себя понравившиеся останки и питалась ими по ночам длительное время. Менеджер Александр Смит отметил, что питомцы нашли свой источник пищи в виде человеческих трупов.
Несмотря на то, что полигон закрыт трехметровым забором, уходящем под землю на 70 см, коты, змеи и скунсы могли пробраться на территорию под входными воротами. Также здесь были замечены луговые собачки, но они не обратили внимание на останки.
Изначально ученые обратили внимание на двух бездомных особей, попавших на записи наружных камер видеонаблюдения, располагающихся в данном месте. Там разлагается большое количество тел, которые были пожертвованы науке. Первое животное нашло одно из трупов в 2017 году и возвращалось к нему на протяжении 35 дней. Несколько месяцев спустя здесь появилась другая кошка, которая выбрала для себя понравившиеся останки и питалась ими по ночам длительное время. Менеджер Александр Смит отметил, что питомцы нашли свой источник пищи в виде человеческих трупов.
Несмотря на то, что полигон закрыт трехметровым забором, уходящем под землю на 70 см, коты, змеи и скунсы могли пробраться на территорию под входными воротами. Также здесь были замечены луговые собачки, но они не обратили внимание на останки.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:40