Ученые описали наблюдения за кошками, поедавшими человеческие останки на полигоне в Колорадо





Изначально ученые обратили внимание на двух бездомных особей, попавших на записи наружных камер видеонаблюдения, располагающихся в данном месте. Там разлагается большое количество тел, которые были пожертвованы науке. Первое животное нашло одно из трупов в 2017 году и возвращалось к нему на протяжении 35 дней. Несколько месяцев спустя здесь появилась другая кошка, которая выбрала для себя понравившиеся останки и питалась ими по ночам длительное время. Менеджер Александр Смит отметил, что питомцы нашли свой источник пищи в виде человеческих трупов.Несмотря на то, что полигон закрыт трехметровым забором, уходящем под землю на 70 см, коты, змеи и скунсы могли пробраться на территорию под входными воротами. Также здесь были замечены луговые собачки, но они не обратили внимание на останки.