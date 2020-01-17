Три песни негативно повлияли на судьбу Николаева и Пугачевой





Игорь Николаев стал гостем программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой». В ходе беседы с ведущей речь зашла о том, как влияет творчество на повседневную жизнь. Музыкант рассказал о том, что его близкая подруга Алла Пугачева не раз сталкивалась с тем, что некоторые песни изменяют судьбу, причем, не в лучшую сторону. Композиция «Две звезды», которую Примадонна исполняла вместе с Владимиром Кузьминым, несмотря на позитивный характер, воздействовала на происходящие события негативно. Слова песни «Незваный гость», которую она пела вместе с Сергеем Челобановым, и вовсе воплотились в реальность.В репертуаре Игоря Николаева тоже имеется такая композиция – «Дельфин и русалка», которую он пел с Наташей Королевой. Композитор отметил, что это многому его научило, и с нынешней супругой исполнять песни такого характера он не планирует.Артисты часто чрезвычайно внимательно относятся к приметам и знакам судьбы. Психологи склоняются к мнению, что это говорит о чрезмерной восприимчивости и ранимости, которая присуща творческим людям.