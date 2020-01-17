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Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян удивил идеальной эпиляцией ног

Над возлюбленным ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давидом Манукяном посмеялись в социальных сетях. Молодой человек удивил всех своей идеальной эпиляцией ног.

Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян удивил идеальной эпиляцией ног

Пользователи всемирной паутины продолжают проявлять повышенный интерес к паре Ольги Бузовой и Давида Манукяна. На этот раз в одном из видео, которое блогер выложил в своем Instagram stories, видно, что у него идеально гладкие ноги.

Большинство отметили, что это очень странно, ведь если учитывать восточные корни Давы, то у него на теле должно быть немало волос. В итоге некоторые начали шутить, что для того, чтобы встречаться с Ольгой Бузовой он сделал эпиляцию ног.

Известно, что роман блогера Давида Манукяна и певицы Ольги Бузовой у многих вызывает достаточно много вопросов. Некоторые фанаты говорят, что их отношения не настоящие и молодой человек просто использует звезду. Ко всему ранее появился слух, что Давид отдыхает в Таиланде за деньги ведущей. Однако позже Манукян заверил, что всегда и везде платит за себя самостоятельно.


Стоит отметить, многие пользователи социальных сетей также заметили, что Ольга Бузова и Давид Манукян из личной жизни устроили реалити-шоу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:48

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