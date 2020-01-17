Игорь Николаев поделился детским фото в честь 60-летия
Игорь Николаев на день рождения продемонстрировал поклонникам свой детский снимок. Композитор разместил на странице персонального аккаунта в Instagram сообщение, в котором указал, что «этому мальчику» исполнилось 60 лет.
На фото можно заметить маленького Николаева во время игры на фортепиано. Ребёнок запечатлён с достаточно серьёзным выражением лица. В итоге он вырос и стал известным музыкантом, который создал множество популярных композиций.
Под публикацией артиста, который отмечает сегодня 60-летие, были оставлены поздравления множеством звёзд шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте назвала Николаева как «нашего Моцартом». Другие знаменитости эстрады выразили благодарность за творчество и пожелали здоровья с новыми достижениями на выбранной стезе.
На фото можно заметить маленького Николаева во время игры на фортепиано. Ребёнок запечатлён с достаточно серьёзным выражением лица. В итоге он вырос и стал известным музыкантом, который создал множество популярных композиций.
Под публикацией артиста, который отмечает сегодня 60-летие, были оставлены поздравления множеством звёзд шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте назвала Николаева как «нашего Моцартом». Другие знаменитости эстрады выразили благодарность за творчество и пожелали здоровья с новыми достижениями на выбранной стезе.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:29