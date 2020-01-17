Ученые доказали, что улыбка Моны Лизы на картине Леонардо Да Винчи оказалась неискренней





Над новым исследованием работали представители Университета Святого Георгия, а также Университета “Сапиенца” в Риме. В своем эксперименте ученые применили технику “химерное лицо”, разделив изображение пополам и сравнив каждую половину с зеркальным отражением. Затем каждую “химеру” оценили 42 добровольца. Выяснилось, что участники эксперимента видели левую часть рта “счастливой”, а правую — нейтральной или грустной. Таким образом исследователи доказали асимметричность лица Мона Лизы, которая является неискренней, согласно нейропсихологии. Подлинная и спонтанная улыбка, описанная Дюшеном, всегда проявляется с двух сторон и отличается симметричностью, а также характеризуется активностью верхней части лица.Ученые отмечают, что Леонардо Да Винчи владел техникой “сфумато”, которую применяют для достижения нужных эмоций. Поэтому исследователи предположили, что художник преднамеренно запечатлел Мону Лизу с ухмылкой вместо улыбки.