Ученые доказали, что улыбка Моны Лизы на картине Леонардо Да Винчи оказалась неискренней
Британские ученые доказали, что улыбка Моны Лизы на известной картине Леонардо Да Винчи оказалась неискренней. Асимметричность ее лица удалось обнаружить путем применения нейронаучных принципов.
Над новым исследованием работали представители Университета Святого Георгия, а также Университета “Сапиенца” в Риме. В своем эксперименте ученые применили технику “химерное лицо”, разделив изображение пополам и сравнив каждую половину с зеркальным отражением. Затем каждую “химеру” оценили 42 добровольца. Выяснилось, что участники эксперимента видели левую часть рта “счастливой”, а правую — нейтральной или грустной. Таким образом исследователи доказали асимметричность лица Мона Лизы, которая является неискренней, согласно нейропсихологии. Подлинная и спонтанная улыбка, описанная Дюшеном, всегда проявляется с двух сторон и отличается симметричностью, а также характеризуется активностью верхней части лица.
Ученые отмечают, что Леонардо Да Винчи владел техникой “сфумато”, которую применяют для достижения нужных эмоций. Поэтому исследователи предположили, что художник преднамеренно запечатлел Мону Лизу с ухмылкой вместо улыбки.
Над новым исследованием работали представители Университета Святого Георгия, а также Университета “Сапиенца” в Риме. В своем эксперименте ученые применили технику “химерное лицо”, разделив изображение пополам и сравнив каждую половину с зеркальным отражением. Затем каждую “химеру” оценили 42 добровольца. Выяснилось, что участники эксперимента видели левую часть рта “счастливой”, а правую — нейтральной или грустной. Таким образом исследователи доказали асимметричность лица Мона Лизы, которая является неискренней, согласно нейропсихологии. Подлинная и спонтанная улыбка, описанная Дюшеном, всегда проявляется с двух сторон и отличается симметричностью, а также характеризуется активностью верхней части лица.
Ученые отмечают, что Леонардо Да Винчи владел техникой “сфумато”, которую применяют для достижения нужных эмоций. Поэтому исследователи предположили, что художник преднамеренно запечатлел Мону Лизу с ухмылкой вместо улыбки.