Медики: Ежедневное употребление легких салатов снижает риск развития онкологии





Легкие салаты необходимо готовить и употреблять ежедневно. Данное блюдо богато различными минералами и витаминами, которые принесут огромную пользу для здоровья. Также зеленые пищевые культуры содержат большое количество клетчатки, что благотворно влияет на функционирование кишечника. Такое дополнение рациона позитивно отразится на состоянии иммунной системы.Салаты должны включать разнообразные овощи и фрукты по сезону. Огурцы, помидоры, болгарский перец, кабачки, редис доступны летом и прекрасно разнообразят стол. Свекла, морковь, редька, капуста выручат в межсезонье и зимой. Зелень рекомендуется использовать в любое время года, кроме того, можно ее самостоятельно вырастить даже в квартире. Прекрасным дополнением рациона станут разнообразные фруктовые салаты. Заправлять блюдо лучше полезными растительными маслами или лимонным соком. Для фруктового варианта подойдет нежирная сметана или йогурт.Овощи и фрукты содержат большое количество антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Это препятствует развитию воспалительных процессов, предотвращает старение и защищает от онкологических заболеваний.