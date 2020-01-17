Игорь Николаев в эфире “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой” признался, что не общается с первой женой Еленой Кудряшевой





Игорь Николаев впервые женился почти сразу после выпуска на однокласснице. У пары вспыхнула взаимная любовь в школьные годы, когда они сидели за одной партой. Этот брак просуществовал вплоть до 1991 года. Музыкант вместе с первой супругой воспитал дочь Юлию Николаеву, которая теперь живет в Майями. В США проживает также Кудряшева, но о ней Николаев ничего не знает и больше не интересуется ее жизнью. С 1992 года певец был женат на Наташе Королевой, которую считает важной в его жизни и до сих пор следит за ней в социальных сетях. Музыкант отметил, что они обмениваются “лайками” и делают это от чистого сердца.Алла Довлатова передала Игорю Николаеву “большой привет” от Наташи Королевой, чему он очень обрадовался. Также в студии шоу музыкант рассказал о том, что сильно жалел о сбритых в армии усах.