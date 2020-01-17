Минобороны рассекретило документы о процессе освобождения Варшавы
Минобороны РФ рассекретило документы, касающиеся процесса вывода фашистов из Варшавы. Материалы опубликованы в открытом доступе к 75-летию дня освобождения столицы Польши.
Подчеркивается, что исторический раздел базируется на уникальных документах, сканкопии которых были сделаны в фондах Центрального архива военного ведомства. В частности, там имеется подборка данных о Варшавском восстании, случившемся в сентябре 1944-го.
Отдельно в разделе есть материалы о преступлениях фашистов, совершенных на территории Польши, террористической деятельности групп войск Армии Крайовой в тыловой зоне Красной Армии. Также там присутствуют уверения, что совместно пролитая кровь братских народов не даст забыть единство противостояния захватчикам. Завершает пакет документов многостраничный отчет относительно оказанной гражданам Польши материальной помощи для борьбы с голодом во время зимы. Минобороны подчеркивает, что публикация нацелена на защиту исторической правды, а также недопущение фальсификации событий того времени на фоне попыток пересмотра результатов Второй мировой войны.
Подчеркивается, что исторический раздел базируется на уникальных документах, сканкопии которых были сделаны в фондах Центрального архива военного ведомства. В частности, там имеется подборка данных о Варшавском восстании, случившемся в сентябре 1944-го.
Отдельно в разделе есть материалы о преступлениях фашистов, совершенных на территории Польши, террористической деятельности групп войск Армии Крайовой в тыловой зоне Красной Армии. Также там присутствуют уверения, что совместно пролитая кровь братских народов не даст забыть единство противостояния захватчикам. Завершает пакет документов многостраничный отчет относительно оказанной гражданам Польши материальной помощи для борьбы с голодом во время зимы. Минобороны подчеркивает, что публикация нацелена на защиту исторической правды, а также недопущение фальсификации событий того времени на фоне попыток пересмотра результатов Второй мировой войны.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:03