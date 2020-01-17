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Фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд впервые выйдет на сцену после длительной реабилитации

Фронтмен группы Metallica впервые выйдет на сцену после длительной реабилитации. Джеймс Хэтфилд готовится к выступлению на автовыставке в Лос-Анджелесе 30 января.

Мероприятие состоится в автомобильном музее Petersen, где откроется экспозиция Reclaimed Rust, посвященная Джеймсу Хэтфилду. Музыкант коллекционирует классические хот-роды и готов показать их миру. Около 10 автомобилей были собраны на заказ, а на стендах для каждого бренда будут транслировать их конструкцию. Зрителям также будут доступны видео, на которых Хэтфилд рассуждает о машинах. Поклонники смогут увидеть гитары артиста, его памятные вещи и фотографии. Звезда выступит на мероприятии, что произойдет впервые с сентября прошлого года.

На открытии выставки 30 января будут проданы две особые гитары Хэтфилда. Посетители получат возможность посетить Reclaimed Rust вплоть до 31 октября.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:57

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