Фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд впервые выйдет на сцену после длительной реабилитации





Мероприятие состоится в автомобильном музее Petersen, где откроется экспозиция Reclaimed Rust, посвященная Джеймсу Хэтфилду. Музыкант коллекционирует классические хот-роды и готов показать их миру. Около 10 автомобилей были собраны на заказ, а на стендах для каждого бренда будут транслировать их конструкцию. Зрителям также будут доступны видео, на которых Хэтфилд рассуждает о машинах. Поклонники смогут увидеть гитары артиста, его памятные вещи и фотографии. Звезда выступит на мероприятии, что произойдет впервые с сентября прошлого года.На открытии выставки 30 января будут проданы две особые гитары Хэтфилда. Посетители получат возможность посетить Reclaimed Rust вплоть до 31 октября.