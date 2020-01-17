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Медики назвали самые полезные продукты для детей

Медики назвали самые полезные продукты для детей. Они рекомендуют тщательно следить за рационом и обратить особое внимание на составление меню, поскольку потребности детского организма отличаются от общепринятых норм для взрослого.

Диетологи рекомендуют детям налегать на цитрусовые. Особенно полезны для здоровья грейпфрут, лимоны, мандарины, апельсины. В данных фруктах достаточно высокое содержание витамина С, что увеличивает уровень лейкоцитов в крови. Эти кровяные тельца отвечают за устойчивость организма перед патогенными бактериями. Также с помощью этого витамина происходит усвоение железа и кальция.

Красный болгарский перец содержит необходимый для поддержания здоровья бета-каротин. Употребление этого продукта оказывает профилактическое действие против заболеваний кожи, в том числе вызванных УФ-излучением. Данный элемент чрезвычайно полезен для глаз.

Врачи уверены, что употребление куриного мяса позитивно сказывается на здоровье детей, поскольку в нем содержится большое количество витамина В6. Этот элемент участвует в образовании эритроцитов. Поддержать иммунитет ребенка поможет чеснок. Хорошо воздействуют на здоровье брокколи, черная смородина, морковь, яблоки, бананы, черника, а также другие фрукты и овощи. Специалисты рекомендуют обогатить рацион максимальным количеством свежей зелени.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:50

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