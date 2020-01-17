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В возрасте 95 лет скончался сын Джона Толкина

Сын известного писателя из Великобритании Джона Толкина ушел из жизни в возрасте 95 лет. О смерти Кристофера Толкина заявили в пресс-службе организации The Tolkien Society.
В возрасте 95 лет скончался сын Джона Толкина

На данный момент подробности его смерти не разглашаются. Младший сын Джона Толкина родился 21 ноября 1924 года и свою жизнь посвятил литературоведению и редактированию книг своего отца. Вплоть до кончины он являлся распорядителем литературного наследия писателя. В частности, он систематизировал “Сильмариллион” и “Падение Гондолина”, а также занимался выпуском этих книг.

У Джона Толкина были старшие сыновья Джон и Майкл, а также дочь Присцилла, которой сейчас 90 лет.

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:41

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