В возрасте 95 лет скончался сын Джона Толкина





На данный момент подробности его смерти не разглашаются. Младший сын Джона Толкина родился 21 ноября 1924 года и свою жизнь посвятил литературоведению и редактированию книг своего отца. Вплоть до кончины он являлся распорядителем литературного наследия писателя. В частности, он систематизировал “Сильмариллион” и “Падение Гондолина”, а также занимался выпуском этих книг.У Джона Толкина были старшие сыновья Джон и Майкл, а также дочь Присцилла, которой сейчас 90 лет.