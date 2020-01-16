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"Я хочу, чтобы ты сделала это с моим носом“: Шарлиз Терон рассказала о странном свидании

Шарлиз Терон приняла участие в программе комика Джимми Киммела, в ходе которой рассказала о самом странном свидании в своей жизни. Актрисе на тот момент было 20 лет и парень попросил, чтобы она поцеловала его нос.

Во время разговора Шарлиз Терон рассказала, что пошла на свидание с молодым человеком, который ей был очень симпатичен. Всё прошло замечательно и даже идеально, пока мужчина не озвучил свою необычную просьбу. Во время страстного поцелуя он отстранился от актрисы и с серьёзным видом попросил поцеловать его нос. Поначалу просьба кавалера ввела артистку в ступор. Она подумала, что парень таким образом решил разрядить обстановку и пошутил. Однако он всё также серьёзно повторил просьбу. Чтобы не заострять на этом внимания знаменитость чмокнула его в нос.

Но мужчине показалось этого мало и он потребовал именно поцелуя. Фотомодель до сих пор отлично помнит данный эпизод из своей жизни, ведь в дальнейшем эта история не выходила у неё из головы. Она рассказала, что всё время очень хотела встретить хотя бы ещё одного человека, который изъявит подобное желание. По словам актрисы, это было похоже на какой-то фетиш. Одна на жизненном пути Шарлиз Терон так и не повстречался такой индивид.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:30

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