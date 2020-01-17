Сергей Лазарев рассказал, по какой причине отписался от коллег в Instagram и закрыл комментарии

С наступлением 2020 года Сергей Лазарев удивил подписчиков тем, что его посты в Instagram больше нельзя комментировать. Не менее удивительным оказался и факт полного отсутствия у певца подписок, которых ранее было немало. Исполнитель отписался от всех своих друзей и коллег, и это стало вызывать вопросы. В итоге, спустя две недели хозяин аккаунта решил прервать молчание и объясниться с фолловерами. В первую очередь он рассказал, для чего прекратил сетевое общение с друзьями. По его словам, причиной является нехватка времени на собственную жизнь и работу. Звезда стал слишком часто проводить время у экрана смартфона, интересуясь всеми новостями. Сергей Лазарев заметил, он стал жить чужой жизнью, зная обо всём происходящем в жизни у других. Ему было известно, кто чем позавтракал, с кем спел и куда сходил. Чтобы сосредоточиться на собственной персоне исполнитель решил резко ограничить себя в социальных сетях. Тем не менее, это не означает, что певец больше не контактирует с другими знаменитостями, он просто перестал тратить время на Instagram.Не меньше внимания привлекали и комментарии от подписчиков. При этом далеко не все из них звезде было приятно читать, поскольку в Сети есть много хейтеров и недоброжелателей. Они вступали в споры с поклонниками артиста, портя общее впечатление, но имеется в социальных сетях и отдельная категория людей, которые дают советы или обвиняют хозяина аккаунта, хотя их никто не просил этого делать. Чтобы оградить себя от подобных пользователей, Сергей Лазарев отключил возможность комментировать посты, ведь он не нуждается ни в чьём одобрении и не ищет помощи. Певец напомнил, в интернете люди ведут себя не так как в реальной жизни. Многие по какой-то причине убеждены, что их мнение имеет большую важность и его непременно нужно высказать. Он заметил, встретив незнакомца на улице, никто не спешит высказываться о человеке, в Сети же всё наоборот.