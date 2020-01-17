АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.66 USD 61.57
Курс валют на 17.01.2020

Сергей Лазарев рассказал, по какой причине отписался от коллег в Instagram и закрыл комментарии

Сергей Лазарев в личном микроблоге решил пояснить фанатам, по какой причине отписался от всех коллег в Instagram. Кроме того, артист назвал причину, которая вынудила его закрыть комментарии к публикациям.

С наступлением 2020 года Сергей Лазарев удивил подписчиков тем, что его посты в Instagram больше нельзя комментировать. Не менее удивительным оказался и факт полного отсутствия у певца подписок, которых ранее было немало. Исполнитель отписался от всех своих друзей и коллег, и это стало вызывать вопросы. В итоге, спустя две недели хозяин аккаунта решил прервать молчание и объясниться с фолловерами. В первую очередь он рассказал, для чего прекратил сетевое общение с друзьями. По его словам, причиной является нехватка времени на собственную жизнь и работу. Звезда стал слишком часто проводить время у экрана смартфона, интересуясь всеми новостями. Сергей Лазарев заметил, он стал жить чужой жизнью, зная обо всём происходящем в жизни у других. Ему было известно, кто чем позавтракал, с кем спел и куда сходил. Чтобы сосредоточиться на собственной персоне исполнитель решил резко ограничить себя в социальных сетях. Тем не менее, это не означает, что певец больше не контактирует с другими знаменитостями, он просто перестал тратить время на Instagram.

Не меньше внимания привлекали и комментарии от подписчиков. При этом далеко не все из них звезде было приятно читать, поскольку в Сети есть много хейтеров и недоброжелателей. Они вступали в споры с поклонниками артиста, портя общее впечатление, но имеется в социальных сетях и отдельная категория людей, которые дают советы или обвиняют хозяина аккаунта, хотя их никто не просил этого делать. Чтобы оградить себя от подобных пользователей, Сергей Лазарев отключил возможность комментировать посты, ведь он не нуждается ни в чьём одобрении и не ищет помощи. Певец напомнил, в интернете люди ведут себя не так как в реальной жизни. Многие по какой-то причине убеждены, что их мнение имеет большую важность и его непременно нужно высказать. Он заметил, встретив незнакомца на улице, никто не спешит высказываться о человеке, в Сети же всё наоборот.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев поделился детским фото в честь…
Ученые доказали, что улыбка Моны Лизы на картине Леонардо Да Винчи оказалась…
Медики: Ежедневное употребление легких салатов снижает риск развития…
Игорь Николаев в эфире “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой” признался, что не общается с первой женой Еленой…
Минобороны рассекретило документы о процессе освобождения…
Фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд впервые выйдет на сцену после длительной…
Медики назвали самые полезные продукты для…
В возрасте 95 лет скончался сын Джона…
Соловьев вступил в перепалку с историком Амнуэлем в прямом эфире из-за…
Сергей Лазарев рассказал, по какой причине отписался от коллег в Instagram и закрыл…
Анна Плетнева похвасталась сексуальной фигурой в топе с…
НТВ покажет документальный фильм о путешествии Деда Мороза по городам…
Актриса из «Моей прекрасной няни» Екатерина Дубакина вспомнила о работе с…
Набравшую пару лишних килограмм Анну Семенович заподозрили в…
Шоколад с высоким содержанием жира и сахара провоцирует развитие…
В авто Jaguar Land Rover кресла будут имитировать процесс…
Компания Opel сообщила о сокращении своих сотрудников к 2025…
Врач-терапевт Елена Порошина: "Частые простуды являются показанием для обращения к…
Ученые нашли причину бессмертия “живого ископаемого” гинкго…
Учёные заявили о 8 достоинствах регулярных…
Предприятие Mazda во Владивостоке произвело свой 200-тысячный…
Ученые: Геном кальмара содержит на 90 % больше пар оснований ДНК по сравнению с…
Максим Галкин похвастался новым талантом сына…
"Я хочу, чтобы ты сделала это с моим носом“: Шарлиз Терон рассказала о странном…
Дима Билан готовится к операции на ноге для избавления от титановой…
На “Дом-2” обсуждают возможный уход семьи Ольги Рапунцель с…
Экс-участница проекта "Дом-2" Таня Охулкова поступила в университет и хочет стать магистром по…
Финалист 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, как из-за трусости потерял…
Просмотреть все новости