Анна Плетнева похвасталась сексуальной фигурой в топе с декольте

На новом фото 42-летняя Анна Плетнева позирует сидя на кухонном столе рядом с пиццей. Артистка держит кусок лакомства в руке и смотрит в камеру, открывая вид на сексуальную фигуру. В подписи к посту артистка отметила, что никогда не была идеальной, правильной и законопослушной. Она любит нарушать правила и никогда себя за это не осуждала. Певица считает, что каждый вправе жить так, как он хочет, поэтому она всегда голосовала за свободу выбора. Таким образом Анна Плетнева призналась, что “не без греха”.В комментариях поклонники удивились тому, что Анна Плетнева не отказывает себе в еде, поскольку имеет весьма соблазнительную и подтянутую фигуру.