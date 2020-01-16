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Максим Галкин похвастался новым талантом сына Гарри

Гарри Галкин продемонстрировал свой новый талант. Телеведущий Максим Галкин опубликовал новое видео с участием сына в Instagram.

На показанном ролике Гарри Галкин демонстрирует свои умения в художественном свисте. Максим Галкин назвал это “домашним ультразвуком”. В комментариях поклонники удивились умению наследника звезд, в том числе запись прокомментировали Игорь Гуляев и певица Хибла Герзмава. Некоторые фолловеры сравнили звуки с криком дельфина и трелью соловья.

На образование своих детей Алла Пугачева и ее супруг тратят массу времени и денег, например, с малых лет Гарри и Лиза Галкины изучают французский, занимаются гимнастикой, плаванием и развивают творческие таланты.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

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