Максим Галкин похвастался новым талантом сына Гарри

На показанном ролике Гарри Галкин демонстрирует свои умения в художественном свисте. Максим Галкин назвал это “домашним ультразвуком”. В комментариях поклонники удивились умению наследника звезд, в том числе запись прокомментировали Игорь Гуляев и певица Хибла Герзмава. Некоторые фолловеры сравнили звуки с криком дельфина и трелью соловья.На образование своих детей Алла Пугачева и ее супруг тратят массу времени и денег, например, с малых лет Гарри и Лиза Галкины изучают французский, занимаются гимнастикой, плаванием и развивают творческие таланты.