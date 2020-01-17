НТВ покажет документальный фильм о путешествии Деда Мороза по городам России





Дед Мороз посетил 70 соцучреждений и подарил детям 175 т подарков и 4 т сладостей. Для зрителей подготовили большое количество трогательных историй и кадры с тысячами улыбок.Для некоторых поклонников сказочного героя самые дерзкие мечты сбываются. Положительными эмоциями от совершённой поездки поделятся и помощники Деда Мороза.