НТВ покажет документальный фильм о путешествии Деда Мороза по городам России
НТВ готовит к трансляции документальный фильм о путешествии Деда Мороза по 28 городам России с преодолением расстояния в 11 тысяч км. Дебютный показ запланирован на утро 18 января.
Дед Мороз посетил 70 соцучреждений и подарил детям 175 т подарков и 4 т сладостей. Для зрителей подготовили большое количество трогательных историй и кадры с тысячами улыбок.
Для некоторых поклонников сказочного героя самые дерзкие мечты сбываются. Положительными эмоциями от совершённой поездки поделятся и помощники Деда Мороза.
Дед Мороз посетил 70 соцучреждений и подарил детям 175 т подарков и 4 т сладостей. Для зрителей подготовили большое количество трогательных историй и кадры с тысячами улыбок.
Для некоторых поклонников сказочного героя самые дерзкие мечты сбываются. Положительными эмоциями от совершённой поездки поделятся и помощники Деда Мороза.
Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:11