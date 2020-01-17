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НТВ покажет документальный фильм о путешествии Деда Мороза по городам России

НТВ готовит к трансляции документальный фильм о путешествии Деда Мороза по 28 городам России с преодолением расстояния в 11 тысяч км. Дебютный показ запланирован на утро 18 января.

Дед Мороз посетил 70 соцучреждений и подарил детям 175 т подарков и 4 т сладостей. Для зрителей подготовили большое количество трогательных историй и кадры с тысячами улыбок.

Для некоторых поклонников сказочного героя самые дерзкие мечты сбываются. Положительными эмоциями от совершённой поездки поделятся и помощники Деда Мороза.

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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:11

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