Дима Билан готовится к операции на ноге для избавления от титановой пластины

Дима Билан ожидает, что запланированная операция станет последней, поскольку его уже утомила работа с тростями в сложных шоу, в которых ему приходилось перемещаться в полетах. Артист признался, что травма на ноге усложнила его быт, но он рад, что теперь говорит об этом в прошедшем времени. Певец подчеркнул, что честно работал весь 2019 год и сильно устал, поэтому весь январский отпуск он провел в восстановлении и подготовке к операции. Звезда надеется, что в его жизни больше не произойдет таких “форс мажоров”.Певец уже готовится к новым концертам и к концу января он будет полностью здоров. Билан подчеркнул, что готовится к туру и уже придумал массу “фишек”, которые готовится воплотить в жизнь.