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Набравшую пару лишних килограмм Анну Семенович заподозрили в беременности

Фанаты подозревают набравшую пару лишних килограмм Анну Семенович в беременности. Сама певица опровергает данные предположения, продолжая игнорировать диету.
Набравшую пару лишних килограмм Анну Семенович заподозрили в беременности

Поклонники ещё во время новогодних праздников рассмотрели у звезды непривычно округлый живот. На протяжении некоторого времени слухи множились, и это вынудило Анну Семенович выступить с видео обращением и опровергнуть все сплетни. Она призналась, что перед съёмками позволила себе съесть лишнего и немного выпить шампанского, отчего её талия потеряла привычный вид. После этого артистка отправилась отдыхать на Сейшельские острова, где старается получать удовольствие от каждой минуты пребывания в тропических широтах. По признанию экс-участницы группы "Блестящие", ранее она ограничивала себя в еде и во время отпуска, но не может понять зачем это делает, ведь очень многие жительницы России не являются тростинками, но при этом очень красивы. Кроме того, мода на стройную фигуру уже на протяжении пары лет уходит.

Подписчики исполнительницы поддержали её. Многие поспешили написать в комментариях кумиру комплимент, называя её внешность идеальной. Другие же посвятили звезде немало добрых пожеланий, назвав Анну Семенович самой красивой на отечественной сцене.

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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:00

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