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В авто Jaguar Land Rover кресла будут имитировать процесс ходьбы

В салоне Jaguar Land Rover кресла станут имитировать процесс ходьбы. Компания-производитель работает над инновационными сидениями, которые желает оснастить небольшими электроприводами для линейного смещения специальных узлов.
В авто Jaguar Land Rover кресла будут имитировать процесс ходьбы

Это должно произойти за счёт микроизменений поверхности кресла, которые будут имитировать ритм пешего движения. В соответствии с данными статистики, более 25% жителей всего мира придерживаются сидячего образа жизни. Это становится причиной заметного ослабления мышц ног, появления болей в спине, повышения риска травмирования в случае падения или сильного напряжения.

Создание специальных кресел является одним из потенциальных решений возникшей проблемы. Имитация ритма пешего хода позволяет снизить вред от длительного пребывания за рулём. Такого рода технология в Jaguar Land Rover реализована благодаря интеграции в сидение электромодулей линейного смещения. Они поочерёдно корректируют форму левой и правой зон подушки. Путём такой стимуляции зоны бёдер мозг можно убедить в том, что тело неспешно гуляет.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:00

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