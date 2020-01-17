В авто Jaguar Land Rover кресла будут имитировать процесс ходьбы





Это должно произойти за счёт микроизменений поверхности кресла, которые будут имитировать ритм пешего движения. В соответствии с данными статистики, более 25% жителей всего мира придерживаются сидячего образа жизни. Это становится причиной заметного ослабления мышц ног, появления болей в спине, повышения риска травмирования в случае падения или сильного напряжения.Создание специальных кресел является одним из потенциальных решений возникшей проблемы. Имитация ритма пешего хода позволяет снизить вред от длительного пребывания за рулём. Такого рода технология в Jaguar Land Rover реализована благодаря интеграции в сидение электромодулей линейного смещения. Они поочерёдно корректируют форму левой и правой зон подушки. Путём такой стимуляции зоны бёдер мозг можно убедить в том, что тело неспешно гуляет.