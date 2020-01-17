Компания Opel сообщила о сокращении своих сотрудников к 2025 году





По данным пресс-центра компании, увольнения станут осуществляться на полностью добровольной основе. Для лиц до 1963 года рождения подготовлено предложение о частичном выходе на пенсионный отдых. Предположительно, соответствующая стратегия даст возможность выполнить план сокращения. В этом случае программу могут продлить, а за последующие 4 года освободить дополнительно 2 тысячи рабочих мест.На сегодня штат компании включает порядка 30 тысяч человек. При этом в 2018-м немецкий бренд впервые за 20 лет завершил годовой период с положительным финансовым балансом. Это случилось после покупки бренда группой PSA. В то же время имеются разного рода проблемы, включая ужесточение эконорм, которые требуют перехода на создание электрокаров. По этому направлению развития придётся вложить существенные средства в модернизацию производственных мощностей. Средства будут взяты из освободившихся после сокращения штата финансов.