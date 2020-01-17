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Ученые нашли причину бессмертия “живого ископаемого” гинкго билоба

Дерево гинкго билоба или “живое ископаемое” ученые называют бессмертным. Они провели новое исследование на его стволе, чтобы найти причину данного фактора.

В рамках исследования ученые изучили тонкий слой ткани, который активизирует рост коры и древесины. Эти клетки схожи со стволовыми клетками животных. Эксперты не заметили существенных отличий в работе генов, но ширина колец дерева сильно уменьшалась в течение первых 100-200 лет его роста. После имело место медленное истончение, в связи с чем команда ученых не смогла выявить никаких признаков старения до 600 лет. Также стало известно, что кольца способны к фотосинтезу, а также могут прорастить семена, вырастить лист, сопротивляться болезням.

Гинкго билоба может иметь неограниченную жизнь благодаря вечно растущему камбию, что также сохраняет молодость дерева. Однако оно может погибнуть из-за изменений во внешней среде.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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