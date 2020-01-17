Врач-терапевт Елена Порошина: "Частые простуды являются показанием для обращения к иммунологу"





По данным медика, многие пациенты сокращают прописанный курс антибиотиков на несколько дней по причинам облегчения состояния, нехватки денег на вторую упаковку, или необходимости выхода на работу. Вследствие этого происходит формирование хронического очага инфекции, который приводит к ослаблению иммунитета. Стрессы, переедание, хронический недосып, а также употребление алкоголя и курение оказывают негативное влияние на защитные функции организма.По словам Елены Порошиной, существуют конкретные показания для обращения к иммунологу, а именно регулярные простуды, сильные аллергические реакции, бронхиальная астма. Хроническая усталость без видимой причины, а также постоянно повторяющиеся инфекции бактериального, грибкового или вирусного характера, указывают на необходимость обращения к специалисту. Также поводом для посещения иммунолога является наличие аутоимунного заболевания. Медик добавила, что все лекарственные препараты для укрепления иммунитета должны быть назначены врачом, поскольку не существует абсолютно безопасных и универсальных средств для укрепления защитной системы организма.