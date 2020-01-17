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Учёные заявили о 8 достоинствах регулярных оргазмов

Коллектив зарубежных ученых рассказал о 8 достоинствах регулярных оргазмов. Например, финальная точка полового акта хорошо воздействует на здоровье людей, страдающих от гипертонии.

Учёные из Северо-Западного университета в Иллинойсе провели исследование и сделали вывод, что оргазм может помочь женщинам усилить мышечный тонус тазового дна, из-за этого у них образуется больше вагинальной смазки, что улучшает половое влечение. Также увеличивается возможность быстрого наступления беременности. Дело в том, что при сокращении мышц сохраняется больше семенной жидкости внутри детородного органа. Однако, если мужчина приходит к финишу первым, то шансы у партнёрши сводятся к нулю. Согласно исследованиям, регулярное занятие любовью снижает артериальное давление, а также сводится к минимуму вероятность смертельного исхода от сердечного приступа в том случае, если половой контакт происходит хотя бы 1 в неделю.

Научные сотрудники из Университета Мюнстера в Германии утверждают, что оргазмы имеют в 10 раз лучше эффект, чем болеутоляющие средства. Регулярный секс в старшем возрасте улучшает самочувствие, из-за чего человек выглядит на 7 лет моложе. Постоянное получение удовольствия является профилактикой рака предстательной железы. Учёные из Университета Аризоны выяснили, что регулярные оргазмы улучшают самооценку, повышают стрессоустойчивость и улучшают сон. Австралийские эксперты сообщили, что секс не только помогает снижать вес, но и уменьшает риск развития сахарного диабета. Финальная точка полового акта усиливает защитный барьер организма и понижает вероятность заразиться гриппом. Половая активность также борется с головной болью. Учёные из Северной Каролины провели исследование и пришли к выводу, что постоянные оргазмы увеличивают продолжительность жизни.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 02:00

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