Предприятие Mazda во Владивостоке произвело свой 200-тысячный автомобиль





По информации прес-службы завода, коллектив предприятия выпустил 200-тысячную модель с дня момента основания в сентябре 2012 года. При этом, звание «юбилейного автомобиля» досталось «паркетному» внедорожнику на семь мест Mazda CX-9, которому предоставили топовую комплектацию Executive. Стильный серый оттенок Machine Gray был выбран для более эффектного отображения машины «представительского» класса.Оснащение подобной модели включает в себя передние кресла с вентиляцией, камеру с обзором на 360°, экран информационно-развлекательного центра диаметром восемь дюймов, проекционный дисплей на лобовое стекло, технологию «осмотра слепых зон», а также парктроник. Салон кроссовера решили украсить кожаной обивкой Nappa, которую дополнили деревянными вставками из японского ясеня. Стоит отметить, что на заводе собираются не только экземпляры Mazda CX-9, но и Mazda CX-5, а также седан Mazda 6.