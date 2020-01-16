Названа официальная дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300





Следующее поколение ставшего уже знаковым кроссовера получил базу на основе TNGA-платформы. Инженеры концерна качественно адаптировали ее для использования в рамном внедорожнике. Таким образом удастся уменьшить вес и существенно повысить ее динамические характеристики и маневренность.Кроме того, избавился производитель и от V8-мотора, вместо него силовой агрегат будет гибридным. Установка включает в себя V6-двигатель в 300 лошадиных сил, который заменил 4,8-литровую «восьмерку». Также, скорее всего, откажутся и от мотора в 5,7 литра. Устаревшая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия получила также вариатор.Внешне машина, как утверждают в пресс-службе производителя, изменится революционно. Так, решетка радиатора стала трапециевидной, как и в некоторых других моделях марки. Впрочем, не все эксперты согласны в глобальности таких переоснащение популярного внедорожника. Увидеть, насколько кардинально другой стала машина, можно будет уже скоро, в автосалоны новинка поступит с августа 2020 года, когда состоится ее дебют.