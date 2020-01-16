Названа официальная дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Вскоре на мировой рынок транспортных средств выйдет новый автомобиль популярного японского бренда Toyota. Land Cruiser 300 станет очередным обновлением внедорожного авто, сегодня стала известна официальная дата его премьеры.
Следующее поколение ставшего уже знаковым кроссовера получил базу на основе TNGA-платформы. Инженеры концерна качественно адаптировали ее для использования в рамном внедорожнике. Таким образом удастся уменьшить вес и существенно повысить ее динамические характеристики и маневренность.
Кроме того, избавился производитель и от V8-мотора, вместо него силовой агрегат будет гибридным. Установка включает в себя V6-двигатель в 300 лошадиных сил, который заменил 4,8-литровую «восьмерку». Также, скорее всего, откажутся и от мотора в 5,7 литра. Устаревшая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия получила также вариатор.
Внешне машина, как утверждают в пресс-службе производителя, изменится революционно. Так, решетка радиатора стала трапециевидной, как и в некоторых других моделях марки. Впрочем, не все эксперты согласны в глобальности таких переоснащение популярного внедорожника. Увидеть, насколько кардинально другой стала машина, можно будет уже скоро, в автосалоны новинка поступит с августа 2020 года, когда состоится ее дебют.
Следующее поколение ставшего уже знаковым кроссовера получил базу на основе TNGA-платформы. Инженеры концерна качественно адаптировали ее для использования в рамном внедорожнике. Таким образом удастся уменьшить вес и существенно повысить ее динамические характеристики и маневренность.
Кроме того, избавился производитель и от V8-мотора, вместо него силовой агрегат будет гибридным. Установка включает в себя V6-двигатель в 300 лошадиных сил, который заменил 4,8-литровую «восьмерку». Также, скорее всего, откажутся и от мотора в 5,7 литра. Устаревшая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия получила также вариатор.
Внешне машина, как утверждают в пресс-службе производителя, изменится революционно. Так, решетка радиатора стала трапециевидной, как и в некоторых других моделях марки. Впрочем, не все эксперты согласны в глобальности таких переоснащение популярного внедорожника. Увидеть, насколько кардинально другой стала машина, можно будет уже скоро, в автосалоны новинка поступит с августа 2020 года, когда состоится ее дебют.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:04