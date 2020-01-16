АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Владимир Машков возмущен решением организаторов, не включивших фильм «Дылда» в число номинантов на «Оскар»

Драматический фильм «Дылда», рассказывающий о жизни двух девушек после фронта, заслужил множество похвал от российских критиков. Поэтому Владимир Машков был возмущен решением организаторов, которые не включили новую работу Кантемира Балагова в число номинантов на «Оскар».

Владимир Машков прокомментировал ситуацию со списком номинантов на премию от Американской академии киноискусств. По словам руководителя Театра Олега Табакова, организаторы поступили «безобразно», не включив в собственный шорт-лист фильм «Дылда». Многие кинокритики считали киноленту от Кантемира Балагова идеальным кандидатом для категории «Лучший иностранный художественный фильм». Машков также заявляет, что смог понять причины подобного решения, ведь картина обладала большим потенциалом.

Известно, что вместо российской драмы жюри отдало предпочтение «Паразитам» Пон Чжун Хо, «Боли и славе» Педро Альмодовара, «Телу Христову» Яна Комаса, «Отверженным» Ладжа Ли и «Стране меда» Тамары Котевски. Что касается «Дылды», то она рассказывает о тяжелой судьбе двух девушек, которые вернулись после окончания Второй мировой войны в разрушенный Ленинград. Артхаусная картина, вышедшая в кинотеатрах 7 августа 2019 года, заслужила похвалу от публики и экспертов благодаря качественной игре актеров, необычному сюжету и хорошей операторской работе.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Suzuki обновила бюджетный кроссовер Vitara…
Ким Кардашьян призналась в использовании корректирующего…
Водородный седан Toyota Mirai II поколения привезли в…
Владимир Машков возмущен решением организаторов, не включивших фильм «Дылда» в число номинантов на…
Google собирается отказаться от приложений…
Сергей Гармаш не выполнил обещание установить памятник на могиле Нины…
Ученые из США доказали пользу обезжиренного молока для сохранения…
Биологи обнаружили новый вид червей, поедающих кости…
В России выросла стоимость внедорожника Chevrolet…
Медики рассказали о пользе плодов…
Porsche показала 718 Boxster и Cayman GTS с новым…
«Сынок, почему ты уезжаешь?»: Дочь Алексея Ягудина "отчитала" отца, сидевшего в детской…
Астрофизики нашли разгадку тайны гигантской катастрофы в Млечном…
Родственники тайной жены Дмитрия Иванова заявили, что ее уже нет в…
Ученые доказали, что сырые овощи негативно воздействуют на организм…
Бари Алибасов сфотографировался с мандарином в…
В России создали премиальный смартфон для экстремальных…
Тамара Семина резко высказалась о Виталине Цымбалюк-Романовской, назвав ее…
Названы три продукта для очищения крови от холестериновых…
В Google Play обнаружили "пожирающие" батарею смартфонов…
Этери Тутберидзе трогательно поздравила дочь с…
Мужа ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной признали автором года по версии…
Шестеро детей Романа Жукова от бывшей супруги могут остаться без квартиры из-за неуплаты…
Роскачество выявило плесень и кишечную палочку в чёрном…
Анна Семенович высказалась в поддержку полных…
Крещение Господне: Что людям запрещено делать в день…
Фадеев ответил на вопрос о будущем группы «Серебро» и сообщил об отказе от новых…
В Индонезии два острова затонули из-за повышения уровня воды в…
Просмотреть все новости