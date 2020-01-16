Владимир Машков возмущен решением организаторов, не включивших фильм «Дылда» в число номинантов на «Оскар»





Владимир Машков прокомментировал ситуацию со списком номинантов на премию от Американской академии киноискусств. По словам руководителя Театра Олега Табакова, организаторы поступили «безобразно», не включив в собственный шорт-лист фильм «Дылда». Многие кинокритики считали киноленту от Кантемира Балагова идеальным кандидатом для категории «Лучший иностранный художественный фильм». Машков также заявляет, что смог понять причины подобного решения, ведь картина обладала большим потенциалом.Известно, что вместо российской драмы жюри отдало предпочтение «Паразитам» Пон Чжун Хо, «Боли и славе» Педро Альмодовара, «Телу Христову» Яна Комаса, «Отверженным» Ладжа Ли и «Стране меда» Тамары Котевски. Что касается «Дылды», то она рассказывает о тяжелой судьбе двух девушек, которые вернулись после окончания Второй мировой войны в разрушенный Ленинград. Артхаусная картина, вышедшая в кинотеатрах 7 августа 2019 года, заслужила похвалу от публики и экспертов благодаря качественной игре актеров, необычному сюжету и хорошей операторской работе.