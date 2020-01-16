Сергей Гармаш не выполнил обещание установить памятник на могиле Нины Дорошиной





Как сообщает супруга брата Дорошиной, Сергея Гармаша никто не подталкивал на пустые обещания. Актер сам выразил такую инициативу и уверял, что потратит на это все средства, полученные после постановки спектакля. Лариса Дорошина отмечает, что они изначально не планировали установку какого-то изысканного памятника, но коллеги из актерского состава стали протестовать и уговорили сделать монумент., - поясняет Дорошина.На данный момент уже никто не сомневается, что на могиле знаменитой артистки Нины Дорошиной должен стоять памятник, достойный ее деятельности. «СтарХит» сообщает, что благодаря эскизам, которые активно присылаются поклонниками и знакомыми актрисы, семья справится и без помощи Сергея Гармаша.