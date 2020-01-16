Сергей Гармаш не выполнил обещание установить памятник на могиле Нины Дорошиной
Известный актер Сергей Гармаш обещал установить памятник на могиле актрисы картины «Любовь и голуби» Нины Дорошиной. Но после двух лет с кончины знаменитости на Пятницком кладбище по-прежнему стоит деревянный крест.
Как сообщает супруга брата Дорошиной, Сергея Гармаша никто не подталкивал на пустые обещания. Актер сам выразил такую инициативу и уверял, что потратит на это все средства, полученные после постановки спектакля. Лариса Дорошина отмечает, что они изначально не планировали установку какого-то изысканного памятника, но коллеги из актерского состава стали протестовать и уговорили сделать монумент. «Мы хотели сделать все просто и практично, но актеры, в том числе и Сергей Гармаш настояли на своем», - поясняет Дорошина.
На данный момент уже никто не сомневается, что на могиле знаменитой артистки Нины Дорошиной должен стоять памятник, достойный ее деятельности. «СтарХит» сообщает, что благодаря эскизам, которые активно присылаются поклонниками и знакомыми актрисы, семья справится и без помощи Сергея Гармаша.
Как сообщает супруга брата Дорошиной, Сергея Гармаша никто не подталкивал на пустые обещания. Актер сам выразил такую инициативу и уверял, что потратит на это все средства, полученные после постановки спектакля. Лариса Дорошина отмечает, что они изначально не планировали установку какого-то изысканного памятника, но коллеги из актерского состава стали протестовать и уговорили сделать монумент. «Мы хотели сделать все просто и практично, но актеры, в том числе и Сергей Гармаш настояли на своем», - поясняет Дорошина.
На данный момент уже никто не сомневается, что на могиле знаменитой артистки Нины Дорошиной должен стоять памятник, достойный ее деятельности. «СтарХит» сообщает, что благодаря эскизам, которые активно присылаются поклонниками и знакомыми актрисы, семья справится и без помощи Сергея Гармаша.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:03