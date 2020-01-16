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Ким Кардашьян призналась в использовании корректирующего белья

Ким Кардашьян рассказала о том, что ей очень нравится улучшать своё тело. Фотомодель готова идти на многие жертвы, лишь бы добиться идеальной фигуры, и одна из них заключается в использовании корректирующего белья.

Ким Кардашьян сообщила, что уже давно ходит с мыслью навсегда сбросить лишний вес. По этой причине модель решила создать собственную линейку корректирующего белья SKIMS. Звезда заявляет, что попробовала на себе очень много разнообразных методов коррекции фигуры. Своим поклонникам знаменитость рассказала, что после рождения ребёнка потеряла форму. Кардашьян была вынуждена надевать сразу несколько комплектов белья с целью улучшить очертания тела. По словам американской звезды реалити-шоу, подписчики постоянно восхищались её внешним видом и писали, что она хорошо выглядит, однако приходилось развеивать все домысли и признаваться в использовании нескольких хитростей.

Тогда модель осознала, что таким образом можно визуально улучшать фигуру, и придумала корректирующее белье, предпочитая больше не использовать обычные бюстгальтеры и стринги. Ким Кардашьян больше нравились модели из натурального хлопка из-за положительного влияния на состояние кожи. Она утверждает, что перепробовала огромное количество белья из разных тканей. От искусственных материалов пришлось сразу отказаться, так как эффект абсолютно отсутствовал, а на коже появлялось раздражение. Звезде пришлось признаться, что, если бы раньше кто-то рассказал о секрете идеальной фигуры, то многие её поклонницы уже стали бы легендой подиумов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:21

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