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Водородный седан Toyota Mirai II поколения привезли в Европу

Водородный седан Toyota Mirai II поколения отправили в Европу. Модель серийной сборки смогла сохранить дизайн концепта, а также была показана во время спецмероприятия в Амстердаме.

Toyota Mirai дебютировал в 2014-м, после чего за 5 лет был куплен в количестве порядка 10 тысяч единиц. В то же время японский бренд работал над расширением сети заправочных станций для соответствующих типов транспорта, поскольку именно развитие инфраструктуры ограничивает продажи водородных авто. Концепт II поколения был впервые показан осенью 2019 года в рамках Токийского автосалона. Серийная модель во многом имеет сходство с прототипом.

В то время распространялась информация о переходе на платформу TNGA-N, успевшую хорошо показать себя в качестве базы для модели Toyota Crown. Начал реализации новой версии водородного седана запланировано на конец 2020 года. Известно, что модель получит задний привод и будет рассчитана на размещение 5 человек в салоне, включая водителя, что на 1 посадочное место больше, чем первая версия Toyota Mirai. Расширить пространство интерьера инженеры смогли путём повышения колёсной базы модели на 14 см. При этом ширина стала больше на 7 см.

Увеличенные размеры корпуса транспортного средства дали возможность повысить число ёмкостей для водорода до 3-х единиц. Суммарная вместительность стала больше на 1 кг. Вдобавок, производитель повысил совершенство системы топливных элементов, но в отношении преимуществ подобного апгрейда пока информация не раскрывается.

По вопросу «дальноходности» можно говорить о повышении примерно на 30%. В настоящее время седан имеет возможность преодолеть порядка 650 км. Все оставшиеся детали марка намерена раскрыть ближе к старту процесса реализации. За Toyota Mirai первой генерации на рынке Европы просят $80 тысяч.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:16

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