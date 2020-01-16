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Google собирается отказаться от приложений Chrome

В компании Google анонсировали полный отказ от приложений Chrome. Утилиты будут полностью удалены с интерфейса браузеров.

В связи с данным решением утилиты не будут поддерживаться в Windows, Mac, Chrome OS и Linux. Ими смогут воспользоваться исключительно владельцы Android и Smart-TV. Браузер Chrome перестанет принимать данные обновления с марта 2020 года, а полное завершение поддержки продуктов ожидается в июне. В это же время прекратится выпуск утилит на системах Windows, Mac и Linux, а к концу года — Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade.

Эксперты уверены, что браузер Chrome не получил популярности из-за Android. Согласно данным Google, встроенные в браузер приложения применяли только 10% пользователей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:07

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