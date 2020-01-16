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Биологи обнаружили новый вид червей, поедающих кости аллигатора

Американские биологи сделали неожиданное открытие во время изучения экосистемы глубоководных районов Мексиканского залива. Они обнаружили новый вид червей, поедающих кости аллигатора.

В начале 2019 года биологи из Морского консорциума Университетов Луизианы разместили три туши аллигаторов в Мексиканском заливе на глубине около 2 километров. В течение двух дней падальщики, включая гигантских изоподов, начали поглощать мягкие ткани. Среди этих морских организмов ученые позднее нашли новый тип червя, питающегося костями. Беспозвоночные были обнаружены по прошествии исследования, когда они поглотили скелет мертвой рептилии за 51 день.

Стоит отметить, что первоначально биологи хотели изучить запасы углерода в акваториях, намереваясь определить, каким образом океанические глубины без солнечного света содержат большое количество глубоководного бентоса - микроскопической фауны, пребывающей на самом дне. Что касается нового типа червя, то он принадлежит к семейству Osedax, роду глубоководных особей, который получит наименование в скором времени. Авторы исследования добавляют, что этот вид питается не только телами рептилий, но и различными типами костей. Тем не менее, останки коровы, сброшенные в той же области во время прошлых экспериментов, не привели к подобному открытию.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50

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