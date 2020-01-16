Porsche показала 718 Boxster и Cayman GTS с новым двигателем





Двигатель объёмом 4 л в конструкции с 6 цилиндрами генерирует 400 «лошадей» при работе в паре с 6-секционной механической трансмиссией. Впервые данный силовой агрегат был показан в 2019 году как часть моделей Cayman GT4 и Boxster Spyder. При этом указанные авто показывали мощность на 20 «лошадок» больше. Новый двигатель имеет системы для прекращения работы отдельных цилиндров и функции переменного впуска.Родстер и купе с новым двигателем получили PSM со специальной стабилизацией при активном спорт-режиме движения. Также предусмотрен набор опций Sport Chrono, оснащённый системой фиксации телеметрических данных Track Precision. Водителям может помочь функционал регулирования тяги, механический дифференциал лимитированного скольжения и другие возможность. Доработки призваны повысить эффективность управления транспортным средством.Колёсные диски диаметром 20 дюймов получили чёрную краску, а также подняли 718 Boxster и Cayman на 0,8”. Новинки имеют укрупнённые тормозные роторы, 6-поршневые красные суппорты и карбон-керамические тормозные элементы. Дизайн корпуса авто получил акцент на декоре чёрного цвета. При этом аэродинамические элементы в комплекте с тонированными «противотуманками» и задней оптикой стали дополнительными деталями оформления. В интерьере активно использовалась тёмная алькантара, спорт-кресла и система мультимедиа в комплекте с сенсорным дисплеем диагональю 7”. В Германии Porsche предлагает купить новые 718 Cayman и 718 Boxster за 82 и 84 тысячи евро в начальной сборке. Оформить покупку можно будет в марте этого года.