Ученые из США доказали пользу обезжиренного молока для сохранения молодости





В работе учитывалась жирность употребляемого молока, а также частота приема его в пищу. В рамках исследования добровольцы пили продукт с минимальным процентом жирности, а также аналоги с 2% и 3,25%. Часть подопытных не включали его в свой рацион. Ученые рассматривали изменения в длине теломеров, которые являются главными индикаторами возраста человека. Обезжиренное молоко уменьшало их на 69 пар нуклеотидов, что соответствует четырем годам биологического возраста. Ученые уверены, что смогли подтвердить правильность включения этого продукта в рацион для здоровья человека.Выяснилось, что люди, отказавшиеся от молока, старели быстрее, как и те, кто предпочитал большую жирность.