«Сынок, почему ты уезжаешь?»: Дочь Алексея Ягудина "отчитала" отца, сидевшего в детской коляске

Знаменитость со своей семьей находится на отдыхе в Таиланде, откуда Ягудин и публикует свои частые посты. В главных ролях на видео из Бангкока оказались две его дочери – 10-летняя Елизавета и 4-летняя Мишель. Девочки просто заигрались в супермаркете во время выбора продуктов, и заставили сесть звездного отца в коляску., - с интересом спросила одна из дочерей у Алексея Ягудина. Записать такое забавное видео удалось супруге фигуриста, олимпийской чемпионке Татьяне Тотьмяниной. Стоит обратить внимание, что такое зрелище не оставило равнодушными проходящих мимо тайцев. Они постоянно оборачивались и недоумевали, почему взрослый мужчина сидит в детской коляске.Напомним, что брак олимпийского чемпиона с матерью его детей Татьяной Тотьмяниной был зарегистрирован только в 2016 году. До этого Алексей Ягудин состоял в отношениях с солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой.