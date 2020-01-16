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В России выросла стоимость внедорожника Chevrolet Niva

В РФ повысились ценники на внедорожную модель Chevrolet Niva. Для 8 комплектаций подъём ценника составил 3-35 тысяч рублей.
В России выросла стоимость внедорожника Chevrolet Niva

За начальную сборку Chevrolet Niva с названием SL просят 670 тысяч рублей. Авто в подобном исполнении смогло получить минимальную наценку в размере 3 тысячи рублей. Большая часть иных модификаций стала дороже на 14-15 тысяч рублей. Сборка GLC повысилась в цене сразу на 35 тысяч рублей. Теперь стоимость внедорожника в соответствующих модификациях колеблется в рамках 701-844 тысячи рублей.

Для максимальных вариаций LEM+ и LEM+ Camouflage цена осталась той же. При этом внедорожники, как и ранее, могут быть куплены за 844 и 854 тысячи рублей соответственно. Ранее цена данного SUV поднялась осенью 2019 года, когда большая часть сборок Chevrolet Niva стала дороже на 7-9 тысячи рублей. В целом, по результатам минувшего года модель была распродана в количестве 2,6 тысячи единиц.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:42

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