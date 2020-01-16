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Родственники тайной жены Дмитрия Иванова заявили, что ее уже нет в живых

Родственники тайной жены тренера по сквошу Дмитрия Иванова рассказали журналистам о его личной жизни. Оказалось, что женщины больше нет в живых.

Недавно вскрылись новые факты из жизни Дмитрия Иванова. Адвокат Лолиты Милявской рассказал, что ее бывший избранник был женат на женщине, старше его на 21 год. Первый брак спортсмена продлился меньше года, а после этого он получил российское гражданство и сразу подал на развод. Таким образом защита певицы пытается доказать, что тренер по сквошу и ранее преследовал корыстные цели в семейных союзах. Родственники бывшей жены тренера рассказали, что ее не стало 3-4 года назад.

По словам представителей гражданки, она была замужем по любви лишь однажды, а брак с Дмитрием Ивановым рассматривала как помощь хорошему человеку не за деньги, а по доброте душевной. Милявская уверяет, что связь с ней помогла бывшему возлюбленному получить гражданство Израиля. Если суд признает этот союз фиктивным, то Иванов может лишиться израильского паспорта.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:13

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