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Астрофизики нашли разгадку тайны гигантской катастрофы в Млечном Пути

Астрофизикам удалось разгадать тайну катастрофы в Млечном Пути, который столкнулся с другой галактикой. Ответ к загадке гигантского катаклизма скрывался в новой звезде, которая также помогла установить время события.

Одна яркая звезда в созвездии Инда, видимая из южного полушария, предоставила новое понимание древнего столкновения, которое Млечный Путь пережил с другой меньшей галактикой под названием Гайя-Энцелад в начале своего существования. Международная группа ученых во главе с Университетом Бирмингема использовала новый подход для изучения яркой звезды, называемой ν Indi, способной приоткрыть часть истории Млечного Пути. Известно, что светила несут своеобразные «окаменелые записи» среды, в которой они сформировались. Команда использовала данные со спутников и наземных телескопов, чтобы разблокировать эту информацию.

Ученые исследовали характеристики и колебания звезды, данные о которых были собраны запущенным НАСА спутником для транзитной экзопланеты (TESS). В сочетании с информацией миссии Gaia Европейского космического агентства (ESA) результаты показали, что она сформировалась в начале жизни Млечного Пути, но столкновение с Гайя-Энцеладой изменило движение космического объекта. Эксперты предполагают, что это произошло примерно на один миллиард лет раньше, чем считалось ранее. Скорее всего слияние произошло около 11,5 миллиарда лет назад. Это исследование демонстрирует потенциал астросейсмологии с TESS, а также возможности получения большого количества информации от одного космического объекта.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:18

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