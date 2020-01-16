Ученые доказали, что сырые овощи негативно воздействуют на организм человека
Американские ученые доказали негативное влияние сырых овощей на организм человека. Они раскрыли секреты правильного приготовления продуктов для сохранения их полезных свойств.
Представители Гарвардского университета провели эксперимент на грызунах, а затем на людях, доказав пагубное влияние сырых овощей на кишечник. В рамках исследования испытуемых разделили на две группы: одна питалась исключительно сырыми продуктами, а вторая — термически обработанными. В результате эксперимента на мышах и людях было выявлено негативное влияние овощей на полезные бактерии в организме. Медики пришли к выводу, что необработанные продукты замедляют усвоение витаминов и мешают перевариванию пищи, что в целом негативно отражается на иммунитете.
Эксперты выяснили, что правильно приготовленные овощи принесут больше пользы, чем сырые. Например, их можно готовить на пару, недолго проваривать, обжаривать на оливковом масле или запекать в духовке. При приготовлении салатов из шпината, белокочанной капусты и брокколи можно добавлять сок лимона, поскольку витамин C помогает усвоению железа.
Представители Гарвардского университета провели эксперимент на грызунах, а затем на людях, доказав пагубное влияние сырых овощей на кишечник. В рамках исследования испытуемых разделили на две группы: одна питалась исключительно сырыми продуктами, а вторая — термически обработанными. В результате эксперимента на мышах и людях было выявлено негативное влияние овощей на полезные бактерии в организме. Медики пришли к выводу, что необработанные продукты замедляют усвоение витаминов и мешают перевариванию пищи, что в целом негативно отражается на иммунитете.
Эксперты выяснили, что правильно приготовленные овощи принесут больше пользы, чем сырые. Например, их можно готовить на пару, недолго проваривать, обжаривать на оливковом масле или запекать в духовке. При приготовлении салатов из шпината, белокочанной капусты и брокколи можно добавлять сок лимона, поскольку витамин C помогает усвоению железа.