Ученые доказали, что сырые овощи негативно воздействуют на организм человека





Представители Гарвардского университета провели эксперимент на грызунах, а затем на людях, доказав пагубное влияние сырых овощей на кишечник. В рамках исследования испытуемых разделили на две группы: одна питалась исключительно сырыми продуктами, а вторая — термически обработанными. В результате эксперимента на мышах и людях было выявлено негативное влияние овощей на полезные бактерии в организме. Медики пришли к выводу, что необработанные продукты замедляют усвоение витаминов и мешают перевариванию пищи, что в целом негативно отражается на иммунитете.Эксперты выяснили, что правильно приготовленные овощи принесут больше пользы, чем сырые. Например, их можно готовить на пару, недолго проваривать, обжаривать на оливковом масле или запекать в духовке. При приготовлении салатов из шпината, белокочанной капусты и брокколи можно добавлять сок лимона, поскольку витамин C помогает усвоению железа.