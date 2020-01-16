АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Ученые доказали, что сырые овощи негативно воздействуют на организм человека

Американские ученые доказали негативное влияние сырых овощей на организм человека. Они раскрыли секреты правильного приготовления продуктов для сохранения их полезных свойств.

Представители Гарвардского университета провели эксперимент на грызунах, а затем на людях, доказав пагубное влияние сырых овощей на кишечник. В рамках исследования испытуемых разделили на две группы: одна питалась исключительно сырыми продуктами, а вторая — термически обработанными. В результате эксперимента на мышах и людях было выявлено негативное влияние овощей на полезные бактерии в организме. Медики пришли к выводу, что необработанные продукты замедляют усвоение витаминов и мешают перевариванию пищи, что в целом негативно отражается на иммунитете.

Эксперты выяснили, что правильно приготовленные овощи принесут больше пользы, чем сырые. Например, их можно готовить на пару, недолго проваривать, обжаривать на оливковом масле или запекать в духовке. При приготовлении салатов из шпината, белокочанной капусты и брокколи можно добавлять сок лимона, поскольку витамин C помогает усвоению железа.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Водородный седан Toyota Mirai II поколения привезли в…
Владимир Машков возмущен решением организаторов, не включивших фильм «Дылда» в число номинантов на…
Google собирается отказаться от приложений…
Сергей Гармаш не выполнил обещание установить памятник на могиле Нины…
Ученые из США доказали пользу обезжиренного молока для сохранения…
Биологи обнаружили новый вид червей, поедающих кости…
В России выросла стоимость внедорожника Chevrolet…
Медики рассказали о пользе плодов…
Porsche показала 718 Boxster и Cayman GTS с новым…
«Сынок, почему ты уезжаешь?»: Дочь Алексея Ягудина "отчитала" отца, сидевшего в детской…
Астрофизики нашли разгадку тайны гигантской катастрофы в Млечном…
Родственники тайной жены Дмитрия Иванова заявили, что ее уже нет в…
Ученые доказали, что сырые овощи негативно воздействуют на организм…
Бари Алибасов сфотографировался с мандарином в…
В России создали премиальный смартфон для экстремальных…
Тамара Семина резко высказалась о Виталине Цымбалюк-Романовской, назвав ее…
Названы три продукта для очищения крови от холестериновых…
В Google Play обнаружили "пожирающие" батарею смартфонов…
Этери Тутберидзе трогательно поздравила дочь с…
Мужа ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной признали автором года по версии…
Шестеро детей Романа Жукова от бывшей супруги могут остаться без квартиры из-за неуплаты…
Роскачество выявило плесень и кишечную палочку в чёрном…
Анна Семенович высказалась в поддержку полных…
Крещение Господне: Что людям запрещено делать в день…
Фадеев ответил на вопрос о будущем группы «Серебро» и сообщил об отказе от новых…
В Индонезии два острова затонули из-за повышения уровня воды в…
Лариса Гузеева озадачила гостя программы “Давай поженимся” вопросом об интимной…
В Роскосмосе нашли способ помешать спутникам-шпионам следить за…
Просмотреть все новости