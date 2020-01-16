В России создали премиальный смартфон для экстремальных условий





Устройство выпущено предприятием Mobile Inform Group. Данная компания ориентирована на создание особых защищенных мобильных устройств. Помимо смартфона в ассортименте имеются планшеты и прочее оборудование.В описании девайса указывается, что смартфон MIG S6 способен сохранить свои основные функции даже после падения на бетонный пол с высоты в 1,2 м. Он стабильно работает при температуре воздуха в границах -20…+60°С. Девайс хорошо защищен от потери функциональности вследствие тряски, ударных воздействий, нахождения под дождём либо снегом, пребывания в условиях повышенной запылённости. Смартфон получил дисплей диагональю 6 дюймов, а также работает под управлением ОС Android версии 9.0. Цена устройство составляет свыше 60 тысяч рублей.