В России создали премиальный смартфон для экстремальных условий
В России создали премиальный смартфон MIG S6, ориентированный на использование в экстремальных условиях. Новинка отлично подойдёт для сложных условий эксплуатации.
Устройство выпущено предприятием Mobile Inform Group. Данная компания ориентирована на создание особых защищенных мобильных устройств. Помимо смартфона в ассортименте имеются планшеты и прочее оборудование.
В описании девайса указывается, что смартфон MIG S6 способен сохранить свои основные функции даже после падения на бетонный пол с высоты в 1,2 м. Он стабильно работает при температуре воздуха в границах -20…+60°С. Девайс хорошо защищен от потери функциональности вследствие тряски, ударных воздействий, нахождения под дождём либо снегом, пребывания в условиях повышенной запылённости. Смартфон получил дисплей диагональю 6 дюймов, а также работает под управлением ОС Android версии 9.0. Цена устройство составляет свыше 60 тысяч рублей.
Устройство выпущено предприятием Mobile Inform Group. Данная компания ориентирована на создание особых защищенных мобильных устройств. Помимо смартфона в ассортименте имеются планшеты и прочее оборудование.
В описании девайса указывается, что смартфон MIG S6 способен сохранить свои основные функции даже после падения на бетонный пол с высоты в 1,2 м. Он стабильно работает при температуре воздуха в границах -20…+60°С. Девайс хорошо защищен от потери функциональности вследствие тряски, ударных воздействий, нахождения под дождём либо снегом, пребывания в условиях повышенной запылённости. Смартфон получил дисплей диагональю 6 дюймов, а также работает под управлением ОС Android версии 9.0. Цена устройство составляет свыше 60 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:00