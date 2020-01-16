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Бари Алибасов сфотографировался с мандарином в зубах

Бари Алибасов решил поделиться с фанатами семейными снимками, на которых предстал в компании с Лидией Федосеевой-Шукшиной. При этом, знаменитый продюсер сфотографировался с мандарином в зубах.

Руководитель групп «Интеграл» и «На-на» Бари Алибасов опубликовал новые кадры в соцсети Instagram, на которых находился в обществе любящей супруги и артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной. Продюсер решил немного оживить сюжет и предстал перед поклонниками с мандарином в зубах. Артист позднее дал объяснение произошедшему: «Зимой рекомендуем мандарины. Лучший способ набраться витаминов». Стоит отметить, что брак Алибасова с 81-летней актрисой является пятым по счету для знаменитого музыканта, который женился в 2018 году.

Некоторые поклонники высказывали предположения, что свадьба состоялась в целях пиара. Прошлым летом фанатов встревожили новости об отравлении их кумира, который по ошибке выпил средство для очистки водосточных труб. Хотя в СМИ сообщалось о том, что артист пять дней находился в реанимации и впоследствии восстановил здоровье, звучали и более скептические теории. 22 июня Алибасов появился в телепередаче «Привет, Андрей!», где он бодро танцевал во время музыкальных пауз, что вызвало сомнение у публики по поводу его отравления.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:04

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