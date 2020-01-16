В Google Play обнаружили "пожирающие" батарею смартфонов приложения





Перечень вредных для смартфона программ представили разработчики антивирусного ПО Bitdefender. В их материалах отмечается, что опасные приложения после своей инсталляции на девайс в течение 2-х суток транслируют пользователю минимальный объём рекламы. После завершения указанного периода алгоритмы принудительно показывают владельцу гаджета огромные объёмы рекламы с помощью специальных баннеров. Это не просто мешает пользоваться программой, но также истощает заряд батареи смартфона параллельно с расходом интернет-трафика.За демонстрацию баннеров ответственен особый алгоритм, который не был зарегистрирован стандартными методами Android-защиты. В числе опасных приложений оказались менеджер Explorer, 4K Wallpaper, Car Racing 2019, Backgrounds 4K HD. Все они имели достаточно высокий спрос у пользователей. Специалисты из Bitdefender уже рассказали о выявленной проблеме администрации Google Play. Последняя обещала удалить опасные приложения, поскольку те нарушают правила площадки распространения ПО.