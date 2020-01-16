В Google Play обнаружили "пожирающие" батарею смартфонов приложения
Специалисты провели исследование приложений в составе Google Play и выявили 17 «пожирающих» батарею программ. Причиной быстрого истощения аккумулятора устройства стал хаотичный вызов рекламных блоков, что сильно влияет на запас энергии смартфона.
Перечень вредных для смартфона программ представили разработчики антивирусного ПО Bitdefender. В их материалах отмечается, что опасные приложения после своей инсталляции на девайс в течение 2-х суток транслируют пользователю минимальный объём рекламы. После завершения указанного периода алгоритмы принудительно показывают владельцу гаджета огромные объёмы рекламы с помощью специальных баннеров. Это не просто мешает пользоваться программой, но также истощает заряд батареи смартфона параллельно с расходом интернет-трафика.
За демонстрацию баннеров ответственен особый алгоритм, который не был зарегистрирован стандартными методами Android-защиты. В числе опасных приложений оказались менеджер Explorer, 4K Wallpaper, Car Racing 2019, Backgrounds 4K HD. Все они имели достаточно высокий спрос у пользователей. Специалисты из Bitdefender уже рассказали о выявленной проблеме администрации Google Play. Последняя обещала удалить опасные приложения, поскольку те нарушают правила площадки распространения ПО.
Перечень вредных для смартфона программ представили разработчики антивирусного ПО Bitdefender. В их материалах отмечается, что опасные приложения после своей инсталляции на девайс в течение 2-х суток транслируют пользователю минимальный объём рекламы. После завершения указанного периода алгоритмы принудительно показывают владельцу гаджета огромные объёмы рекламы с помощью специальных баннеров. Это не просто мешает пользоваться программой, но также истощает заряд батареи смартфона параллельно с расходом интернет-трафика.
За демонстрацию баннеров ответственен особый алгоритм, который не был зарегистрирован стандартными методами Android-защиты. В числе опасных приложений оказались менеджер Explorer, 4K Wallpaper, Car Racing 2019, Backgrounds 4K HD. Все они имели достаточно высокий спрос у пользователей. Специалисты из Bitdefender уже рассказали о выявленной проблеме администрации Google Play. Последняя обещала удалить опасные приложения, поскольку те нарушают правила площадки распространения ПО.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:46