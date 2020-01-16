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В Google Play обнаружили "пожирающие" батарею смартфонов приложения

Специалисты провели исследование приложений в составе Google Play и выявили 17 «пожирающих» батарею программ. Причиной быстрого истощения аккумулятора устройства стал хаотичный вызов рекламных блоков, что сильно влияет на запас энергии смартфона.
В Google Play обнаружили "пожирающие" батарею смартфонов приложения

Перечень вредных для смартфона программ представили разработчики антивирусного ПО Bitdefender. В их материалах отмечается, что опасные приложения после своей инсталляции на девайс в течение 2-х суток транслируют пользователю минимальный объём рекламы. После завершения указанного периода алгоритмы принудительно показывают владельцу гаджета огромные объёмы рекламы с помощью специальных баннеров. Это не просто мешает пользоваться программой, но также истощает заряд батареи смартфона параллельно с расходом интернет-трафика.

За демонстрацию баннеров ответственен особый алгоритм, который не был зарегистрирован стандартными методами Android-защиты. В числе опасных приложений оказались менеджер Explorer, 4K Wallpaper, Car Racing 2019, Backgrounds 4K HD. Все они имели достаточно высокий спрос у пользователей. Специалисты из Bitdefender уже рассказали о выявленной проблеме администрации Google Play. Последняя обещала удалить опасные приложения, поскольку те нарушают правила площадки распространения ПО.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:46

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