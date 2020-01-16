Названы три продукта для очищения крови от холестериновых бляшек





Главным фруктом считается хурма, которая снижает излишки жира и уменьшает вероятность возникновения “плохого” холестерина. Насыщенный желтый цвет формируется благодаря высокому содержанию бета-каротина, а железо, магний и калий позволяют укрепить сердечную мышцу и сосуды. Хурма имеет низкий гликемический индекс и является разрешенным продуктом для диабетиков. Клюква богата витамином C и калием, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Дополнительные вещества, содержащиеся в этой ягоде, предотвращают возникновение излишка холестерина.Арбузы богаты на L-ситрулин, который за короткий срок расширяет сосуды, снижает давление и помогает организму избавиться от токсинов.